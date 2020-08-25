На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире

https://static.news.ru/photo/118981f0-e6b6-11ea-81f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ессентуках вызволили четырёх кошек, которые после смерти одинокой пенсионерки два года провели в запертой квартире. Новому собственнику жилья они оказались не нужны, а квадратными метрами всё это время никто не пользовался.

Выжили кошки только благодаря соседям, которые всё это время подкармливали животных через дыру под дверью, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госжилинспекции. Там уточнили, что на проблемную квартиру в доме № 35 по улице Вокзальной жильцы пожаловались в соцсетях губернатору.

За два года жилое помещение пришло в негодность, а весь подъезд буквально задыхался от невыносимого запаха. Однако по закону вскрывать квартиру без согласия собственника было нельзя. Для этого требовалось решение суда, считают в ведомстве.

После того как ситуация дошла до главы региона, участковый полиции всё-таки смог разыскать собственника, в присутствии которого представители Госжилинспекции, городской администрации, прокуратуры, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица вскрыли квартиру.

Кошек передали в приют «Лучший друг», а в помещении провели дезинфекцию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Биробиджане кошка спасла хозяев, разбудив их, когда начался пожар.