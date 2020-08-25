На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире

В Ессентуках вызволили четырёх кошек, которые после смерти одинокой пенсионерки два года провели в запертой квартире. Новому собственнику жилья они оказались не нужны, а квадратными метрами всё это время никто не пользовался.
Выжили кошки только благодаря соседям, которые всё это время подкармливали животных через дыру под дверью,
За два года жилое помещение пришло в негодность, а весь подъезд буквально задыхался от невыносимого запаха. Однако по закону вскрывать квартиру без согласия собственника было нельзя. Для этого требовалось решение суда, считают в ведомстве.
После того как ситуация дошла до главы региона, участковый полиции всё-таки смог разыскать собственника, в присутствии которого представители Госжилинспекции, городской администрации, прокуратуры, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица вскрыли квартиру.
Кошек передали в приют «Лучший друг», а в помещении провели дезинфекцию.
Ранее NEWS.ru писал, что в Биробиджане кошка спасла хозяев, разбудив их, когда начался пожар.
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