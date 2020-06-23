На российских АЭС начали поэтапно снимать ограничения

https://static.news.ru/photo/8458807e-b58c-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом» сообщил о начале поэтапного снятия ограничений на российских подстанциях. Приказ об этом был подписан генеральным директором предприятия Андреем Петровым.

Приказ также содержит ряд рекомендаций, где определены специальные показатели для поэтапного снятия или, наоборот, введения дополнительных ограничительных мероприятий на предприятиях. В их числе, например, коэффициент распространения инфекции, — цитирует сообщение РИА Новости.

Однако Петров подчеркнул, что на АЭС продолжают принимать меры для сохранения здоровья сотрудников и обеспечения безопасной эпидемиологической ситуации.

В настоящее время все АЭС России продолжают работать в штатном режиме. Соблюдение всех защитных мер сохраняется на прежнем уровне: на местах проводятся необходимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасности персонала, осуществляется постоянный контроль здоровья, в том числе регулярно проводятся измерение температуры, дезинфекция помещений и транспорта, — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день в России выявлено более 9,1 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 472 тысячи человек, выздоровели 4,5 млн пациентов.

NEWS.ru информировал ранее, что у 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, обнаружили коронавирус. Они были изолированы.