На Ольгу Бузову и Артемия Лебедева пожаловались в РКН и ФАС Пользователь DTF обвинил Бузову и Лебедева в нарушении закона о рекламе

Блогеры Ольга Бузова и Артемий Лебедев попались на несоблюдении требований согласно закону о рекламе, сообщил пользователь портала DTF. Автор в своей публикации отметил, что написал в Роскомнадзор и ФАС в связи с продвижением знаменитостями игры «Смута». Также в список попали блогеры Дава, Милана Ахметова и другие известные личности.

По словам пользователя, Бузова разместила рекламу без данных рекламодателя и уникального номера-токена объявления в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артемий Лебедев, в свою очередь, прорекламировал видеоигру «ВКонтакте».

Список пополнили блогеры Дава, Милана Ахметова, Бочарик, Антон Лаврентьев, Влад Левский, Алексей Столяров, Оля Черника и другие. Автор публикации приложил ссылки, где размещена реклама без маркировки.

Сама студия-разработчик «Смуты» Cyberia Nova ответила, что посты, а именно публикация Ольги Бузовой, не является рекламной. Пользователь DTF попросил провести проверку по сложившейся ситуации и привлечь всех виновных к ответственности.

Весной депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «халтурой и шляпой» новую компьютерную игру «Смута», на которую было потрачено около 500 млн рублей из государственного бюджета. Парламентарий отметил, что убедился в этом лично после многочисленных жалоб на низкое качество. Депутат допустил, что разработчиков завербовали польские спецслужбы.