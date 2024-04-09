Милонов возмутился низким качеством игры «Смута» стоимостью 500 млн рублей Милонов назвал халтурой созданную на бюджетные деньги игру «Смута»

Фото: Cyberia Nova

Депутат ГД Виталий Милонов в своем Telegram-канале назвал «халтурой и шляпой» новую компьютерную игру «Смута», на которую было потрачено около 500 млн рублей из госбюджета. По словам парламентария, после многочисленных жалоб на низкое качество игры, он убедился в этом лично. Милонов предположил, что разработчики были завербованы польскими спецслужбами и заявил о необходимости выяснения, на что были потрачены бюджетные деньги.

Основной бюджет проекта гарантировало государство — в общей сумме около 500 млн рублей. И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги. Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Поиграл менее часа и понял, что это не игра стоимостью разработки в 0,5 миллиарда, а полнейшая шляпа и халтура, — заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что полная версия российской компьютерной игры «Смута» появилась в Сети за пять дней до официального релиза. По словам пользователей, в игре достойная графика, средний уровень боевой системы и «мертвый» открытый мир.



Пользователи отмечают, что авторам игры удалось передать атмосферу Руси, но игровой процесс омрачает большое количество диалогов — их настолько много, что через несколько заданий начинаешь забывать, о чем шла речь ранее и почему нужно идти в какую-то локацию.