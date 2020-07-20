На Москву обрушатся дожди с грозами

Погода в Москве во второй половине дня 19 июля резко изменится. По сообщениям синоптиков, в городе ожидается дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.
По прогнозам, такая погода сохранится до конца дня. В мэрии предупредили, что гроза может привести к повреждениям линий электропередачи и рекламных щитов, а также повалить деревья. На дорогах возможны пробки. Погода также является неблагоприятной для высотных строительно-монтажных работ.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр из-за ожидающейся грозы объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье 19 июля. Предупреждение действует почти весь световой день — с 09:00 до 21:00.
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