На Москву обрушатся дожди с грозами

https://static.news.ru/photo/b4f34e8e-c9ba-11ea-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Москве во второй половине дня 19 июля резко изменится. По сообщениям синоптиков, в городе ожидается дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

По прогнозам, такая погода сохранится до конца дня. В мэрии предупредили, что гроза может привести к повреждениям линий электропередачи и рекламных щитов, а также повалить деревья. На дорогах возможны пробки. Погода также является неблагоприятной для высотных строительно-монтажных работ.

Как отмечается на сайте mos.ru, о случаях подтопления придомовых территорий можно сообщить в управу района, в префектуру округа или в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Ранее NEWS.ru писал, что Гидрометцентр из-за ожидающейся грозы объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье 19 июля. Предупреждение действует почти весь световой день — с 09:00 до 21:00.