Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские задержали 225 несовершеннолетних во время несогласованных акций оппозиции, которые прошли в столице минувшим летом, сообщил замначальника антиэкстремистского главка МВД Владимир Макаров.

По его словам, среди доставленных в органы внутренних дел находились подростки из 25 российских регионов.

Он добавил, что также в ходе митингов были задержаны 246 студентов из 65 московских вузов, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что заявление Дарьи Сосновской, получившей удар от полицейского во время согласованной акции 10 августа, сотрудники Следственного комитета передали в Росгвардию. Таганский суд Москвы не стал рассматривать административное дело девушки. Её задержали на митинге 10 августа. Она стала известна после публикации материалов, на которых видно, как полицейский бьёт её в живот.

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