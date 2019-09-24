https://static.news.ru/photo/a05dd426-deab-11e9-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полицейские задержали 225 несовершеннолетних во время несогласованных акций оппозиции, которые прошли в столице минувшим летом, сообщил замначальника антиэкстремистского главка МВД Владимир Макаров.

По его словам, среди доставленных в органы внутренних дел находились подростки из 25 российских регионов.

Он добавил, что также в ходе митингов были задержаны 246 студентов из 65 московских вузов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что заявление Дарьи Сосновской, получившей удар от полицейского во время согласованной акции 10 августа, сотрудники Следственного комитета передали в Росгвардию. Таганский суд Москвы не стал рассматривать административное дело девушки. Её задержали на митинге 10 августа. Она стала известна после публикации материалов, на которых видно, как полицейский бьёт её в живот.