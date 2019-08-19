Таганский суд Москвы не стал рассматривать административное дело Дарьи Сосновской. Её задержали на митинге 10 августа. Девушка стала известна после публикации, где полицейский бьёт ее в живот, передает корреспондент News.ru из зала суда.
Административный протокол в отношении Сосновской возвращен в ОВД Таганский для устранения нарушений при составлении протокола, — сказала пресс-секретарь суда.
У Сосновской после задержания был диагностировано сотрясение мозга. Дарья в свою очередь пожаловалась в СК на действия полицейских. МВД начало проверку по ее заявлению.