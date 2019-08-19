Эксперты Роскачества советуют выбирать натуральный майонез, оценивая условия хранения и наличие в его составе яичных продуктов. Их отсутствие свидетельствует о том, что данный продукт является майонезным соусом.

В составе первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. Масло, вода, а потом и яичные продукты (например, желтки) занимают около 40%...