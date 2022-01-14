На Кубани начали собирать согласия на вакцинацию подростков от COVID-19

В Краснодарском крае начали собирать согласия родителей подростков от 12 до 17 лет на прививку от коронавируса вакциной «Спутник М» Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном Минздраве, отменивший, что от вакцинации можно отказаться.

Федеральные источники сообщают, что от 15 лет якобы ребята могут сами давать своё согласие, но мы пока придерживаемся того, что будем собирать согласие родителей на всех подростков от 12 до 17 дет, — говорится в сообщении.

При этом источник подчеркнул, что вакцинация — дело добровольное. Если согласия не будет, то и прививать не будут.

Вопрос о том, будут ли к учащимся, чьи родители отказaлись от вакцинации, применяться какие-либо ограничительные мeры, к компетенции Минздрава не относится, пояснили в ведомcтве.

Вакцина «Спутник М» для подростков была одобрена Минздравом 24 ноября 2021 года. До этого Мурашко сообщал, что в гражданский оборот планируют выпустить около 150 тысяч прививок. При этом в ведомстве уточнили, что дети, которые перенесли коронавирус в тяжёлой и крайне тяжёлой форме, в рамках профосмотра будут обследоваться у кардиолога, а также проходить процедуру пульсоксиметрии. Обновлённый проект приказа появился на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

В декабре 2021 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что до конца 2021 года в России начнётся вакцинация подростков от коронавируса.