Мурашко: подростков начнут прививать от Covid до конца 2021 года

До конца 2021 года в России начнётся вакцинация подростков от коронавируса, об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом в ведомстве уточнили, что дети, которые перенесли коронавирус в тяжёлой и крайне тяжёлой форме, в рамках профосмотра будут обследоваться у кардиолога, а также проходить процедуру пульсоксиметрии. Обновлённый проект приказа появился на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Несовершеннолетним, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в тяжёлой и крайне тяжёлой форме, а также детям, перенёсшим мультисистемный воспалительный синдром, показаны осмотр детского кардиолога, проведение пульсоксиметрии, дополнительные исследования проводятся по итогам осмотра детским кардиологом, — сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

При этом в рамках предупреждения избыточной массы тела и ожирения у детей раннего и старшего возраста, начиная с годовалого возраста, будет проводиться расчёт индекса массы тела, а также сбор показателей веса, роста и возраста. Это позволит получить наиболее полную оценку гармоничности физического развития ребёнка.

Ранее руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов заявил, что ещё несколько групп коронавирусов в недалёком будущем могут прорваться из мира животных к людям. Эксперт отметил, что людям следует быть готовыми к такому сценарию.