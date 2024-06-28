На известного историка завели дело за реабилитацию нацизма Против Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. В ведомстве заявили, что женщину обвиняют в реабилитации нацизма.

По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование на контроле в прокуратуре, — сказано в сообщении.

Некоторое время назад в прокуратуре сообщали, что Эйдельман разместила на своем Youtube-канале видеоролик, в котором были обнаружены высказывания, «выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества». Материалы проверки ведомство направило для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы сообщили, что постановлением Дорогомиловского районного суда Москвы Тамаре Эйдельман назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента — она размещала материалы в интернете без специальной предупреждающей маркировки иностранного агента.