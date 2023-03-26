Baza: на Ирину Хакамаду подали в суд из-за установления отцовства

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ирина Хакамада

11 марта Коптевский районный суд зарегистрировал иск с запросом на установление отцовства от 20-летней Дарьи Забедновой, ответчиком значится экс-политик Ирина Хакамада, передает Telegram-канал Baza. Дарья Забеднова является дочерью архитектора Марии Забедновой (она же Мария фон Пушенталь).

Канал утверждает, что Мария Забеднова проектировала пентхаус Хакамады в районе Петровки, в котором та жила вместе с мужем — руководителем образовательной платформы Lingualeo Владимиром Сиротинским. Мужчина скончался в сентябре 2021 года, иск в отношении Хакамады был составлен через полтора года.

По словам Хакамады, у них с мужем были свободные отношения: канал предположил, что Мария Забеднова была одной из партнерш Сиротинского. В разговоре с изданием Мария также допустила, что отцом ее дочери мог быть Владимир Сиротинский. Отмечается, что после звонка журналиста в суд информация об иске к Хакамаде исчезла с сайта суда.

В конце прошлого года с судебными разбирательствами столкнулся рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). На него подала в суд строительная компания «Ами-проект». В 2019 году фирма заключила с артистом договор о строительных работах на объектах, принадлежащих певцу. Тогда Тимати оплатил только часть работ и оставшуюся сумму позже не отдал. «Ами-проект» намеревается взыскать с рэпера задолженность в размере 2,4 млн рублей и неустойку в 4,4 млн рублей.