На глазах ребенка: как кандидат в депутаты убил жену и «кошмарил» мигрантов

Фото: Социальные сети

Евгений Никольский и Екатерина Никольская

Член партии «Справедлива Россия — За правду» Евгений Никольский зарезал супругу Екатерину в апреле 2024 года. В мае 2023-го она родила дочь и стала чаще подвергаться насилию со стороны мужа. Желание подать на развод разозлило мужчину, и он решился на убийство. Супругу и мать своего ребенка он назвал «лживой тварью» и не раскаялся в содеянном. Знакомые семейства в разговоре с изданием «Коса» поделились, что Евгений всегда отличался характером. NEWS.ru собрал наиболее интересные замечания о личности душегуба.

Познакомил учитель истории

Екатерина в школе очень интересовалась уроками истории. Ее учитель Ярослав Грибков восхищался «живым умом» ученицы — девочка старалась углубиться в события прошлого, а не просто заучить материал.

Именно Грибков со своей супругой пригласили Екатерину на костюмированный исторический бал в Москве. Там же оказался Евгений Никольский — участник реконструкторского движения из Твери. С этой встречи их отношения постепенно становились более близкими, и они начали встречаться.

Уже в школьное время общие знакомые недоумевали, почему Екатерина выбрала Евгения. Последний всегда отличался склонностью к конфликтам и резкими измышлениями.

Пропагандировал идеи «чистой» нации

Евгений открыто говорил о своих националистических воззрениях. Также он выступал за ужесточение миграционной политики. Когда мужчина вступил в партию «Справедливая Россия», он завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Там он постил националистические материалы, соответствующие цитаты российской классики. До этого мужчина не сидел на этом сайте и в других соцсетях, опасаясь, что за ними следят спецслужбы.

Фото: Социальные сети Евгений Никольский и Екатерина Никольская

Там же Евгений сделал репост из паблика «Я — русский» с цитатой Виктора Васнецова: «Поощряйте все русское, как иностранцы свое поощряют. Покупать старайтесь товар русский, заказывайте все, по возможности, русским мастерам. Стремитесь в народе поддерживать и поощрять непременно русский костюм».

Еще Никольский на своей странице разместил ссылку на статью Егора Холмогорова «Вторжение с чуждой планеты». В тексте публицист выступал против миграции и считал, что нужно создать «особую полицию», чтобы «кошмарить мигрантов». Вместе с тем Никольский выложил отрывок из фильма «Брат», где герой произносит: «Не брат ты мне, гнида черножопая».

Не дали работать с животными из-за жестокости

Хотя Евгения никогда не замечали в драках, но все же за ним отмечалась агрессивность. Из-за этого в одной из должностей, которая предполагала уход за животными, ему даже отказали из-за излишней жестокости.

В 2022 году супруги завели щенка. Екатерина часто публиковала фотографии с собакой, рассказывала о прогулках и о том, как пес взрослеет. Воспитывать щенка помогала кинолог по имени Екатерина. Она охарактеризовала Евгения как «неприятного дядьку, который унижал свою жену», «грубо и некорректно» общался.

«На занятиях без него Катя была более открытой и разговорчивой. А когда занятия проходили с ним — более молчалива. Старалась не задавать много вопросов, так как он начинал раздражаться. Евгений был недоволен занятиями: ему казалось, что нужно обращаться с собакой „жестче“ — а кинолог учила гуманным методам дрессировки», — рассказывала кинолог.

Никакого феминизма. Только православие

Знакомые отмечают, что Евгений демонстративно не признавал Международный женский день 8 Марта. Называл эту дату днем «парада петроградских сумасшедших». В этот день в 1917 году петербургские рабочие вышли на забастовку, с которой началась революция. «Настоящим женским праздником» он считал День жен-мироносиц. Православная церковь отмечает его во второе воскресенье после Пасхи.

Екатерину Никольскую похоронили 23 апреля. Прощание прошло в ее родном селе. Пришли несколько десятков человек. Евгений Никольский получил домкратом по голове после покушения на жену, лежал в больнице и теперь находится в СИЗО.

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