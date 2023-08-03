На фестивале «Таврида.АРТ» впервые появится виртуальный резидент

Фото: t.me/tavrida_art

Организаторы пятого фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодежи), который пройдет с 17 по 21 августа в Крыму, и арт-кластер «Таврида» представили первого виртуального резидента мероприятия по имени Яра. Его прототип был создан участниками образовательного заезда «За сценой: люди, технологии, процесс», а первое полноценное выступление запланировано в рамках Шоу резидентов.

Как рассказал главный режиссер арт-кластера «Таврида» Андрей Елсаков, команда проекта активно работает над обликом, характером и творчеством аватара.

Сейчас все движется в сторону появления и развития метавселенных, а значит, представитель нашего проекта должен появиться и в том пространстве. Поэтому в арт-школе сценических технологий мы начали создавать цифрового резидента «Тавриды». Ребята проработали различные истории, <...> доработали их и составили легенду для нашего персонажа, — рассказал режиссер.

По его словам, имя персонажа — Яра — в переводе с греческого означает «подруга». Согласно легенде, когда-то на землях Таврии был только день, но однажды наступила тьма, и только молнии освещали небо. Тогда одна храбрая девушка взобралась на самую высокую гору и, дождавшись появления молнии, схватила ее за хвост и вплела в свои волосы, вобрав в себя ее силу. Девушка рассыпалась на множество лучей, которые осветили всю Таврию. С тех пор Яра помогает каждому: в свече писателя, лампе ученого и даже в светодиоде у программиста. А сегодня она стала частью творчества молодых талантов, которые, объединившись, сделали Таврию центром своей работы.

Техническую часть проекта осуществили партнеры «Тавриды» — представители компании Light Your Mind. Прообраз виртуального резидента создан при помощи искусственного интеллекта и технологий захвата движения.

После фестиваля мы планируем и дальше развивать Яру. <...> Мы хотим, чтобы в результате этот персонаж присутствовал в медиапространстве, стал маскотом нашего проекта и своеобразным проводником на различных медиаресурсах, в цифровом пространстве, — объяснил Андрей Елсаков.

Авторы проекта планируют, в частности, разработать экскурсию по арт-парку «Тавриды», сделав Яру экскурсоводом, который будет перевоплощаться, чтобы отображать особенности различных объектов.

Пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет с 17 по 21 августа в в бухте Капсель под Судаком в Крыму и соберет 4 500 творческих людей из 89 регионов страны. Будут работать пять площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость» и фестиваль «Наука как искусство». Специальными гостями фестиваля станут народные артисты России Григорий Лепс и Николай Расторгуев.