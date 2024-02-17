На борту вылетевшего из Москвы самолета произошел пожар «Авиаторщина»: самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за пожара на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту, передает Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, командир авиалайнера доложил о пожаре через несколько минут после взлета.

По информации канала, Boeing 737-800 (RA-73097) в ночь с 16 на 17 февраля должен был выполнить рейс из Москвы в Стамбул. Через пару минут после взлета командир сообщил о возгорании, позже он уточнил, что дым рассеивается, и принял решение следовать в зону ожидания.

В аэропорту объявили тревогу для аварийно-спасательной команды с кодом «синий». Как стало известно каналу, спустя 15 минут в зоне ожидания командир заявил, что судно возвращается на аэродром вылета. Через 20 минут после этого самолет благополучно сел. Пассажиров этого рейса отправили в Стамбул на резервном лайнере чуть больше чем через три часа после происшествия.

Ранее самолет с радиоактивными веществами весом 19 килограммов экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве. Груз относится к категории опасных. Лайнер авиакомпании UTair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва и подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.