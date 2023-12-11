Самолет с радиоактивным грузом экстренно сел в аэропорту Внуково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет с радиоактивными веществами весом 19 килограммов экстренно сел в аэропорту Внуково в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, лайнер авиакомпании UTair выполнял рейс Ханты-Мансийск — Москва и подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Источники канала подчеркивают, что на борту самолета находилось 19 килограммов радиоактивного вещества. Данный груз относится к категории опасных, однако он не запрещен правилами Министерства транспорта России. Самолет сел во Внуково в 01:40. На борту было 104 пассажира. Никто из них не пострадал.

Как сообщалось ранее, самолет Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного пассажира. Решение было принято командиром воздушного судна. Мужчина 1991 года рождения был передан сотрудникам полиции. Представители авиакомпании подчеркнули, что после оформления необходимых документов самолет продолжит полет в Нью-Йорк. Расчетное время прибытия рейса — 13:00 по ташкентскому времени.