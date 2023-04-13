«На 100%»: фтизиатр назвал условие полного излечения от туберкулеза Фтизиатр Смердин: туберкулез можно вылечить на 100%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из мифов о туберкулезе является мнение о невозможности полностью его вылечить, хотя это не так, рассказал NEWS.ru главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Медик добавил, что борьба с недугом иногда занимает несколько лет.

Туберкулез лечится достаточно эффективно, но процесс может затянуться на несколько лет. Это связано с особенностями размножения этих бактерий — оно очень длительное в сравнении с другими микроорганизмами. Для полной их ликвидации в организме необходимо длительное беспрерывное лечение не менее полугода. Наиболее эффективно туберкулез лечится при ранней диагностике, тогда можно добиться 100-процентного излечения, — подчеркнул Смердин.

Врач отметил, что при поздней диагностике, когда в легком наблюдается распад и поражен большой участок, эффективность лечения резко снижается. Смердин объяснил, что на такой стадии уничтожение бактерии (палочки Коха) сопряжено с большими трудностями, а иногда и невозможно, если повреждения легких несовместимы с жизнью.

Смердин также заявил, что теория о том, что туберкулез поражает только бедных и малообеспеченных людей, — миф. Медик добавил, что от недуга не спасает полноценное питание и благополучие. По его словам, туберкулез сопровождает человека с самого его рождения, еще в роддоме младенцу делают первую прививку от него — БЦЖ.

Ранее терапевт Ирина Должкова назвала первыми признаками туберкулеза слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенную температуру до 37–37,5 градуса. Кроме того, заметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила она.