Метеоролог предупредил о возможной экологической катастрофе Метеоролог Шувалов заявил, что мир может оказаться на грани экологической катастрофы

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В рамках Всемирной климатической организации принято каждые 30 лет вводить новые параметры оценки среднесуточной температуры и количества осадков, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. Также эксперт призвал обратить отдельное внимание на регион вечной мерзлоты, чтобы не допустить экологической катастрофы.

Мы сейчас живем в таком мире, где все меняется, и климат тут не исключение. Если говорить о изменениях в климатических нормах, то в рамках Всемирной климатической организации принято каждые 30 лет вводить новые параметры оценки среднесуточной температуры и количества осадков. Если раньше у нас были нормы, рассчитанные за период 1961–1990, то сейчас это будут нормы с расчетами за 1991–2020, — заявил Шувалов.

В то же время эксперт считает, что уже сейчас стоит начать прогнозировать хозяйственную деятельность с учетом новых данных.

Повышение нормы на полтора градуса очень значительно. Стало гораздо больше климатических аномалий — аномальные дожди, интенсивность циклонов и продолжительная сверхжаркая погода. Отдельное внимание стоит обратить на пагубное влияние потепления для практически всех сфер хозяйственной деятельности, особенно на юге страны. Там надо уже сейчас начать учитывать данные изменения, так как там уже началась аридизация почвы (уменьшение степени увлажнения территорий. — NEWS.ru). Возможно, стоит подумать над более теплостойкими культурами для засева. Еще одна важная проблема — это вечная мерзлота. Так как там проложено огромное количество различных магистралей и газопроводов, а потепление идет ускоренными темпами, нам просто необходимо гораздо серьезнее начать следить за их состоянием. Чтобы при просадках грунта и других побочных потеплению явлениях не происходило экологических катастроф, — отметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в России введены новые климатические нормы. Понятие «температурная аномалия» актуализировано с учётом изменения климата за последние 30 лет.

В то же время группа ученых во главе с профессором Орхусского университета Давидом Каммарано рассказала о скором снижении урожайности овощных культур вследствие глобального изменения климата. По словам специалистов, больше всего уничтожению подвержены помидоры. Ожидается, что к 2050 году количество помидоров снизится на 6%.