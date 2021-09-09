«Мы его разорвём»: «Матери Беслана» о пересмотре приговора террористу

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова в беседе с NEWS.ru отреагировала на прошение единственного выжившего террориста во время захвата школы № 1 в Беслане — Нурпаши Кулаева — о пересмотре своего приговора. Она пояснила, что если власти исполнят просьбу преступника, то его будет ждать самосуд. Теракт в бесланской школе произошёл в 2004 году, террористы взяли в заложники более тысячи детей и взрослых, заминировали помещение спортзала и трое суток удерживали людей без еды и воды. В результате погибли 334 человека.

Если он выйдет, мы его разорвём. Если наши власти не примут соответствующих мер воздействия на него, то потерпевшие Беслана Кулаева порвут на куски, — заявила Сидакова.

Она рассказала, что задавала вопрос чеченскому террористу, хочет ли он, чтобы его дети выросли такими же, как их отец.

Вы думаете, он смутился. Он говорит: «Я хороший сын». <..> Он показал свою настоящую волчью сущность, он хищник в человеческом обличье, из тех, кто будет убивать, если ему прикажут, — добавила сопредседатель комитета «Матери Беслана».

Сидакова рассказала, что активисты не раз обращались к властям с предложением вернуть смертную казнь по террористическим статьям. По её словам, к тем, кто приступил закон против «человечности и детей», нет никакой жалости.

Его давно надо было расстрелять. Это нелюдь. Надо принимать более жёсткие меры к таким личностям. К таким же относятся и педофилы. Как их можно жалеть? Взрослый человек в сознании, грамотный идёт на преступление против ребёнка. Да разве это человеческая особь? Я даже не могу назвать, кто они, точно также и Кулаев, — сказала Сидакова.

1 сентября 2004 года чеченские террористы захватили в заложники более тысячи детей и взрослых в бесланской школе № 1. Они заминировали помещение спортзала и трое суток держали заложников в нём без еды, воды и лекарств. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей, среди которых была девятилетняя Алла Дудиева, дочь Риты Сидаковой.

Единственного оставшегося в живых террориста Нурпаши Кулаева в 2006 году приговорили к смертной казни, которая из-за моратория была заменена на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. 8 сентября 40-летний террорист подал прошение о пересмотре своего дела в аппарат уполномоченного по правам человека в Северной Осетии. Примечательно, что боевик так и не признал свою вину.

В беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Емельянов назвал нереальными шансы Кулаева добиться пересмотра вердикта Верховного суда Северной Осетии. Адвокат Дмитрий Джулай также сомневается в каком-либо изменении приговора для террориста. Кроме того, на прошение Кулаева отреагировал участник штурма бесланской школы и первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров.