МВД раскрыло способ оформления загранпаспорта в кратчайшие сроки МВД: загранпаспорт на пять лет оформят в кратчайшие сроки при срочном выезде

Фото: Shutterstock

Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что при наличии заявления на загранпаспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на пять лет. Она добавила, что это возможно при оплате государственной пошлины. По ее словам, в случае отказа от данной услуги госпошлина за выдачу загранпаспорта с чипом будет возвращена, передает РИА Новости.

При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины, — сказала Волк.

Она порекомендовала обращаться в подразделение по вопросам миграции для решения данных вопросов, даже если заявление было подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.

На сайте госуслуг ранее появилась информация, что со 2 февраля выдача биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет в России будет приостановлена. Ограничения связаны с проблемами на Московской печатной фабрике АО «Гознак». Выдача паспортов будет возобновлена ко второй половине марта 2023 года. При необходимости выехать за границу следует подать заявление на оформление загранпаспорта старого образца, срок его действия составляет пять лет.