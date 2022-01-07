МВД начало разработку порядка геномной регистрации

МВД РФ разрабатывает проект постановления, который установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации. Также в проект войдут сведения о хранении, учёте, передаче и уничтожения биологического материала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД пояснили , что документ разрабатывается для исполнения законодательства и учёта всех поправок. Там также уточнили, что состав и порядок выполнения закона будет определён уже после того, как проект окончательно утвердят. На текущий день другие комментарии по поводу документа назвали преждевременными.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это связано с ростом количества преступлений, совершаемых приезжими на заработки в Россию.

В ведомстве отмечали, что это порождает социальную напряжённость и обострение криминогенной ситуации в России. Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года приезжие совершили почти 19 тысяч преступлений, тогда как за шесть месяцев 2020 года более 17 тысяч.