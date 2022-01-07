МВД начало разработку порядка геномной регистрации

МВД начало разработку порядка геномной регистрацииМВД разрабатывает проект постановления о порядке проведения геномной регистрации
МВД РФ разрабатывает проект постановления, который установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации. Также в проект войдут сведения о хранении, учёте, передаче и уничтожения биологического материала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МВД
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. Это связано с ростом количества преступлений, совершаемых приезжими на заработки в Россию.
В ведомстве отмечали, что это порождает социальную напряжённость и обострение криминогенной ситуации в России. Согласно статистике, за первое полугодие 2021 года приезжие совершили почти 19 тысяч преступлений, тогда как за шесть месяцев 2020 года более 17 тысяч.