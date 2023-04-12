МВД испугалось, что дети будут заказывать вино в школы по «Почте России» МВД не поддержало эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

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В МВД выступили против эксперимента с онлайн-продажей вина через «Почту России», сообщает «Интерфакс». В министерстве заявили, что соответствующий законопроект не учитывает запрет на продажу спиртного несовершеннолетним, а предлагаемые нововведения могут привести к тому, что алкоголь можно будет заказать с доставкой прямо в школу. Кроме того, в полиции предрекли рост посягательств на курьеров.

Приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними гражданами, а местом его доставки возможно определить любую территорию, например, где продажа такой продукции запрещена законом (школы), — сообщили в МВД.

Законопроект, одобренный и внесенный в Госдуму кабмином, предусматривает проведение эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественной винной продукции в Москве и Подмосковье в период с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. В МВД заявили, что не участвовали в подготовке инициативы. В ведомстве считают, что сама идея законопроекта даже в формате эксперимента несет риски «существенных нарушений прав и свобод граждан».

Идею провести эксперимент с онлайн-продажей алкоголя в мае 2021 года впервые озвучил президент России Владимир Путин. В сентябре 2022 года глава «Почты России» Максим Акимов сообщал, что эксперимент могут запустить в апреле 2023 года. Акимов подчеркивал, что заказать и получить отечественные вина смогут только совершеннолетние россияне через специальную витрину, а сам товар будут доставлять не раньше чем через сутки с момента заказа.