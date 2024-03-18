Мужчинам перечислили симптомы — предвестники импотенции Уролог Гончиков: низкая половая активность может быть предвестником импотенции

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Низкая половая активность у мужчин, проблемы с эякуляцией, общее состояние усталости могут оказаться предвестниками импотенции, предупредил врач-уролог Батор Гончиков. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что уменьшение интереса к сексуальной жизни может проявляться как ухудшение эмоционального отклика и как уменьшение частоты мыслей о физической близости.

Одним из первых симптомов, указывающих на возможное развитие импотенции, является уменьшение интереса к половой активности. Это может проявляться как ухудшение эмоционального отклика, так и уменьшение частоты мыслей об интимной близости, — пояснил врач.

Ослабление эрекции или ее полное отсутствие во время полового акта также является тревожным сигналом. Уролог уточнил, что частое или болезненное мочеиспускание может оказаться предвестником импотенции. Зачастую проблема проявляется из-за нарушения нормального функционирования предстательной железы.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов. По ее словам, которые приводит «Говорит Москва», это связано с тем, что в данном продукте содержится много цинка.