Музей «Ясная Поляна» частично открылся для туристов

Власти Тульской области открыли для туристов государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Он заработал 16 июня.
Работа музея возобновится поэтапно. С сегодняшнего дня туристы могут гулять по территории заповедника, пользоваться аудиогидом по центральной части, а также увидеть теплицу. Билеты для осмотра последней можно приобрести непосредственно в ней. Посетителям с детьми доступны игровые путеводители по усадьбе.
Оплата прогулки возможна в кассе и терминале у входа в музей. Кроме того, можно купить билет на сайте. Туристов просят соблюдать санитарные требования — гулять на расстоянии полтора-два метра и носить маски,
В Тульской области с 1 июня начали ослаблять введённые из-за пандемии ограничения. В регионе возобновили работу летние кафе с открытой верандой и торговые центры площадью до 400 квадратных метров.
Кроме того, с небольшими ограничениями заработали солярии, салоны красоты и парикмахерские. Так, на стрижку жители области должны приходить по предварительной записи, а в салоне не может находиться более пяти человек одновременно. Также возобновились практические занятия в автошколах.
В области разрешено проводить официальные мероприятия, в которых принимают участие не более 30 человек. Цифровые пропуска для пересечения границ региона больше не нужны, писал NEWS.ru.
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