Музей «Ясная Поляна» частично открылся для туристов

https://static.news.ru/photo/f345c1ee-afe3-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: yasnaya.polyana/facebook.com

Власти Тульской области открыли для туристов государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Он заработал 16 июня.

Работа музея возобновится поэтапно. С сегодняшнего дня туристы могут гулять по территории заповедника, пользоваться аудиогидом по центральной части, а также увидеть теплицу. Билеты для осмотра последней можно приобрести непосредственно в ней. Посетителям с детьми доступны игровые путеводители по усадьбе.

Оплата прогулки возможна в кассе и терминале у входа в музей. Кроме того, можно купить билет на сайте. Туристов просят соблюдать санитарные требования — гулять на расстоянии полтора-два метра и носить маски, передаёт РИА Новости.

В Тульской области с 1 июня начали ослаблять введённые из-за пандемии ограничения. В регионе возобновили работу летние кафе с открытой верандой и торговые центры площадью до 400 квадратных метров.

Кроме того, с небольшими ограничениями заработали солярии, салоны красоты и парикмахерские. Так, на стрижку жители области должны приходить по предварительной записи, а в салоне не может находиться более пяти человек одновременно. Также возобновились практические занятия в автошколах.

В области разрешено проводить официальные мероприятия, в которых принимают участие не более 30 человек. Цифровые пропуска для пересечения границ региона больше не нужны, писал NEWS.ru.