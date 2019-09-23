https://static.news.ru/photo/c9f20e8a-dde6-11e9-81b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соборные мечети должны появиться во всех российских городах-миллионниках и региональных столицах. Такую позицию озвучил председатель президиума Духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.

На отчётно-выборном съезде организации в Москве он заявил, что строительство таких мечетей по всей стране необходимо запланировать на ближайшие пять–десять лет.

Под началом Духовного управления построено, возвращено и отреставрировано, открыто и оборудовано более 400 мечетей, мусульманских культурных центров, молельных домов и учебных заведений, — цитирует муфтия ТАСС .

Он уточнил, что около полусотни из них были открыты в течение предыдущих пяти лет.

Ранее, как писал News.ru, Равиль Гайнутдин сообщил, что в Москве сейчас проживает от трёх до четырёх миллионов мусульман.