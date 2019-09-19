https://static.news.ru/photo/b8267dc8-db5a-11e9-ad60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве в настоящее время проживают от трёх до четырех миллионов мусульман. Об этом рассказал председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.

По его словам, в 1997 году в Москве проживало 800 тысяч мусульман.

Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам, — цитирует Гайнутдина газета « Известия ».

По его словам, такой рост обусловлен с увеличением потока мигрантов из среднеазиатских стран. Гайнутдин отметил, что в связи увеличением числа мусульман в Москве возникла проблема нехватки мечетей.

Как ранее писал News.ru, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вошёл в тройку лидеров рейтинга самых влиятельных мусульман России, уступив Гайнутдину и экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

При этом боец ММА опередил действующих глав республик Татарстан и Чечня Рустама Минниханова и Рамзана Кадырова.