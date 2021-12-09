Муркин гробик: как устроен рынок ритуальных услуг для животных

Домашние кошки и собаки смертны, как и все существа на планете. Когда зверь уходит в мир иной, у хозяев возникает вопрос: что делать с телом. Одни хоронят любимцев самостоятельно, тем самым нарушают закон. Другие пользуются ритуальными услугами. С каждым годом эта сфера набирает обороты. Сегодня питомца можно похоронить с такими же почестями, как человека — положить в гроб, заказать венки, устроить церемонию прощания. NEWS.ru пообщался с представителями ритуального бизнеса для четвероногих и владельцами, которые пользовались их услугами.

По данным Mars Petcare, популяция домашних животных в России выросла на 23% с 2017 года, или на 12,1 млн особей. Сегодня это около 63,5 млн домашних собак и кошек, живущих в российских семьях. Темпы роста ускорились по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом, когда увеличение составило 14%. Численность кошек в 2020 году составила 40,8 млн (+25%), собак — 22,6 млн (+21%).

Домашние животные есть в 59% российских домохозяйств. Их содержат 70,4 млн россиян старше 14 лет. За последние три года по количеству кошек Россия сохранила третье место в мире после США и Китая, а по количеству собак обогнала Индию и поднялась на четвёртое место.

Из личного архива

Урна под цвет глаз

За последние четыре года у москвички Татьяны Заблоцкой умерли три питомца — кошки Корица и Маруся, кот Пипа. Женщина долго боролась за жизнь своих животных: обращалась к лучшим врачам, покупала дорогие лекарства. Но смерть оказалась неизбежной. Так получилось, что все три кошки покинули Татьяну в холодное время года, когда лежал снег и земля была замёрзшая.

Раньше я хоронила животных сама. Но это было летом. Я не понимала, куда их девать. Как это сделать под толщей снега. Ветеринары посоветовали ритуальную службу для домашних животных. Я даже не знала о существовании таких организаций, — рассказала собеседница NEWS.ru.

Оказалось, что в одной из крупных ритуальных служб столицы для животных представлен широкий спектр услуг. Здесь можно заказать гроб и венки, работает зал прощения, есть кремация. Останки зверей можно собрать в урну. Её возможно унести с собой, похоронить на местном кладбище для домашних животных или определить в колумбарий.

Для своих домашних любимцев Татьяна заказала отдельную кремацию. Двух кошек она поместила в печь сама. При ней останки поместили в урну. Ёмкости она выбрала разных цветов. В зависимости от цвета глаз животных. Первую — голубую, вторую — зелёную, третью — коричневую.

Урны до сих пор стоят стоят у меня в спальне. Никто не против. Это же наши кошки, мы их очень любили, — сообщила женщина.

Татьяна даже сделала татуировку на руке с изображением своих любимцев, ушедших в мир иной. Надпись на английском языке гласит: никогда не сдавайся. В тяжёлые времена она её мотивирует: не опускать руки, бороться до конца.

Тяжело было прощаться с чихуахуа по кличке Лорд Печенюшка и москвичке Ольге Ерёминой-Гуськовой. Пёс прожил в семье 19 лет. Она заказала индивидуальную кремацию. Сама положила любимца в печь и закрыла дверцу. Вся церемония обошлась девушке в 5 тысяч рублей.

Честно, он до сих пор стоит на балконе в баночке, я беременная была, когда он умер, и нам даже некогда его захоронить было. Летом на даче посадим дерево и его похороним. Мы кремировали в феврале, когда снег валил. Погода была ужасная, вот мы забрали его домой. Жутко звучит, — сообщила Ольга NEWS.ru.

Из личного архива

И красиво, и законно

На территории России действуют нормы обращения с животными, в которые входят правила захоронения их трупов. Они считаются биологическими отходами, правила утилизации которых были утверждены приказом главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 4 декабря 1994 года No13-7-2/469. Закон запрещает хоронить животных в земле из-за опасности распространения возбудителей различных инфекционных заболеваний, которые привели к смерти животного. Трупы животных должны перерабатываться в специальных ветеринарно-санитарных утилизационных цехах. Их обеззараживают в специальных биотермических ямах, после чего сжигают. В реальности же закон почти не работает, с телами животных хозяева распоряжаются как хотят. Как сообщила NEWS.ru юрист, президент благотворительного фонда помощи «Забытые животные! Анастасия Комагина, на такое мероприятие зрителей не созывают, поэтому «ищи свищи, кто там кого и где закопал». За последние годы она не припоминает ни одного случая, когда полиция штрафовала за незаконное захоронение зверя. Поэтому большая часть россиян до сих пор зарывает почивших котиков и собак в лесу или на даче. Помешать им может тогда снег, холод и застывшая земля.

Спрос на ритуальные услуги для зверей во много раз возрастает зимой. Когда выкопать ямку проблематично, люди кремируют питомцев, сообщила NEWS.ru администратор крупнейшего Центра ритуальных услуг для животных в Москве Ирина. Учреждение предоставляет широкий спектр услуг. Умершего зверя можно кремировать в общей печи или в индивидуальном порядке. Во втором случае стоимость возрастает в 2.5 раза (от 1500 рублей за самое мелкое животное до 4000). Останки помещают в урну, её стоимость от 2 тысяч рублей. За отдельную плату на ёмкость можно нанести гравировку или даже изображение любимца. Хранить урну с прахом можно в арендованной ячейке колумбария или закопать в землю на специализированном кладбище. Средняя стоимость похорон собаки — 20–25 тысяч рублей, кошки — 15 тысяч рублей.

Организация предоставляет услуги электронного мемориала. Для клиентов она бесплатная. На сайте можно разместить фото животного с текстом. Она пользуется популярностью.

Моя любимая девочка, мой лучший друг! Спасибо тебе за всё то счастье, что ты подарила мне. Мир померк без тебя и никогда не будет таким, как раньше. Прости, что не сумела спасти тебя. Моё сердце будет вечно плакать о тебе и помнить тебя, — написала женщина о своей кошке.

Часто владельцы заказывают дополнительные услуги. В организации работает зал для прощания. Процедура такая же, как и во время человеческих похорон. Гроб помещается на транспортёр, администратор нажимает на кнопку и тело питомца выезжает к присутствующим.

Процедура эта обычно такая же трогательная, как и во время похорон людей. Зачастую люди переживают больше об утрате животного, чем близкого человека. И слёзы, и валериана — всё это мы видим каждый день, — сообщила Ирина.

На кладбище домашних животных можно поставить памятник с любой надписью. Опрошенные NEWS.ru специализированные организации подтвердили — гранитные плиты для животных у них заказывают регулярно. Стоимость начинается от 3 тысяч рублей и до бесконечности. В Сети корреспондент NEWS.ru нашла множество магазинов, где можно заказать гроб для домашних животных. Средняя цена — 5-6 тысяч рублей.

Из личного архива

Похороны для крокодила

Около 200 клиентов ежегодно обращается в старейшее ритуальное агентство для животных в городе Санкт-Петербурге. За 15 лет существования спрос на услуги вырос на 30%, сообщил NEWS.ru его владелец Виктор Аксёнов. Чаще всего хоронят собак и кошек, но встречаются и редкие животные. В этом году хозяева привезли кремировать домашнего крокодила.

До пандемии в организации работал небольшой зал для прощаний. Там устраивали церемонии. Всё происходило, как у людей: гроб, венки, слёзы родных. Конечно, заказывали пышные похороны для питомцев люди состоятельные.

У бизнесмена умер любимый пёс породы чау-чау. Мохнатый такой. Приехало человек 35 на похороны. Друзья и родственники владельца. Все любили этого пса. Собаку Розенбаума хоронил. Тоже пришло много народу на прощание. Животные как дети для многих, полноценный член семьи. Когда уходят, это не меньше горе, чем потеря близкого. Виктор Аксёнов владелец агентства ритуальных услуг для животных в Санкт-Петербурге владелец агентства ритуальных услуг для животных в Санкт-Петербурге

Собаки и кошки разлагаются быстрее людей. Поэтому эксперты советуют кремировать зверя в первые сутки после его смерти (лучше в течение нескольких часов). Быстрая утилизация трупов домашних животных — это не проблема для людей со средним и высоким доходом. Но значительная группа россиян живёт за чертой бедности. Отдать 4 тысячи рублей за кремацию любимого котика для них — непосильная задача, отметила Анастасия Комагина. Хозяйских питомцев бесплатно почти не сжигают. Городские коммунальные службы сдают на утилизацию лишь трупы бродячих животных. Основная масса россиян не будут хоронить собак и кошек цивилизованно, пока не примут соответствующую государственную программу, такой вывод делает эксперт. Кремация животных должна быть оплачена из бюджета и гарантирована гражданам.



