Мурашко рассказал о решении вопроса по вакцинации детей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1e924104-c1c0-11ea-bbc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вопрос о вакцинации детей от коронавирусной инфекции нового типа будет решаться после того, как специалисты завершат клинические исследования препаратов и доработают инструкции по их применению. Об этом сообщил глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в первую очередь должны быть завершены клинические испытания. Уже по их результатам будут доработаны инструкции по применению вакцин. Также Мурашко обозначил группы людей, которые должны получить препарат в первую очередь.

Контингенты, которые в первую очередь должны прививаться — это группы риска, которые имеют высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Это медицинские работники и ряд служб, которые имеют высокую степень заражения, — цитирует ТАСС главу Минздрава.

По состоянию на 9 июля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей Росси, скончались от инфекции 10 843 человек.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня 2020 года в Сеченовском университете. В испытании участвуют две группы. Если добровольцы будут чувствовать себя хорошо, то их выпишут 15 (первая группа) и 20 (вторая группа) июля 2020 года.

Одновременно с испытаниями в Сеченовском университете испытания вакцины проводит Минобороны РФ. Военные тестируют препарат, созданный НИЦ имени Гамалеи. В ведомстве уже сообщили о хорошем состоянии здоровья добровольцев.

Как ранее передавал NEWS.ru, Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной.