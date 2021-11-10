Мурашко призвал привлекать к уголовной ответственности медиков-антиваксеров

Властям следует занимать жёсткую позицию в борьбе с коронавирусом, в том числе в вопросе вакцинации. Медиков, выступающих против прививок, следует привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит «Интерфакс».

Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <...> сам создаёт угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники — антиваксеры заболели, — сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что в такой ситуации медики должны быть «как раз более продвинутыми» и объяснять сомневающимся или неосведомлённым гражданам необходимость вакцинации.

Министр также добавил, что на сегодняшний день в России первым компонентом вакцины привиты 53% взрослого населения страны.

Ранее с похожей инициативой выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом его предложение касалось всех, кто выступает против прививок.

Антипрививочников раскритиковал также врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, они «обнаглели от безнаказанности».