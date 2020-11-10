Муфтий Москвы рассказал об условиях брака мусульманина с иноверкой

https://static.news.ru/photo/3a6f38bc-238d-11eb-9605-fa163e074e61_660.jpg Ильдар Аляутдинов Фото: vk.com/alyautdinovildar

Если женщина не исповедует, но уважает ислам и согласна воспитывать детей в его традициях, то мусульманин может жениться на ней. Об этом заявил заместитель председателя Совета улемов ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Таким образом он прокомментировал положения заключения, опубликованного ранее Советом улемов ДУМ РФ о том, что брак мусульманина с иноверкой допускается в исключительных случаях и по решению местного духовенства. При этом женщина должна следовать предписаниям ислама.

Данное постановление не обязывает женщину принимать ислам до вступления в брак, так как этот шаг должен быть совершён осознанно, с пониманием сущности религии и веры, а не для того, чтобы только выйти замуж, — цитирует РИА Новости Аляутдинова.

Он добавил, что такое заключение было принято из-за большого количества межконфессиональных браков, дети от которых теряют свою национальную и религиозную идентичность. В большинстве случаев такие браки расторгаются из-за недопонимания между супругами или их родственниками.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что такое заключение разъединяет народы и создаёт религиозные противоречия.