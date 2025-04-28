Можно ли пить воду ночью? Ответ врачей и сигнал для тех, кого мучит жажда

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Просыпаетесь среди ночи от жажды и не знаете, можно ли пить воду? Врачи утверждают: в умеренных количествах это даже полезно! Однако нужно учесть парочку моментов, чтобы знать, что с вами все в порядке.

Ночная гидратация помогает поддерживать баланс жидкости, улучшает работу почек и предотвращает сухость во рту. Однако важно соблюдать меру. Слишком много воды может привести к частым походам в туалет, что нарушит сон. Также не стоит пить ледяную воду — это может вызвать спазм сосудов. Лучше сделать пару глотков комнатной температуры.

Если жажда по ночам становится регулярной, стоит проверить уровень сахара в крови и обязательно проконсультироваться с врачом. Не пропустите этот сигнал организма.

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