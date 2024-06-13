«Можем прийти куда угодно»: названа самая смертоносная подлодка России Военный эксперт Дандыкин назвал подлодку «Казань» серьезным оружием России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из самых смертоносных подлодок России является «Казань», рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт отметил, что ее рабочая глубина составляет 500 м. По его словам, «Казань» вооружена ракетами разного качества, в том числе «Цирконами».

Это атомный многоцелевой подводный крейсер с крылатыми ракетами типа «Ясень-М» — головная лодка «Казань». Уникальная тема. Рабочая глубина — 500 м, вооружена ракетами разного качества, в том числе «Цирконами», — уточнил Дандыкин.

Он подчеркнул, что «Цирконы» также несет фрегат первого ранга «Адмирал Горшков». Корабль может переносить ядерные боеголовки и ракеты, уточнил Дандыкин. Как добавил эксперт, Россия показала, что может прийти куда угодно.

У того, что находится на Кубе, нет ракет. Мы просто пришли, встали там, показали, что можем прийти куда угодно — к пингвинам, белым медведям, куда угодно, к Америке с разных сторон. Это показательный момент. Это не Китай, Иран, а мы, — заключил Дандыкин.

Вошедшая в порт Гаваны атомная подводная лодка «Казань» ВМФ России ранее обеспокоила представителей НАТО и политиков в США. По информации зарубежных СМИ, тревогу Запада вызывает огневая мощь и малая заметность подводных лодок проекта 885М «Ясень-М».