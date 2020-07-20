Мосводосток усилил контроль за Яузой из-за сброса песчано-глинистых веществ

https://static.news.ru/photo/4c2798c2-c9b7-11ea-bf84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контроль за состоянием Яузы усилен после сброса песчано-глинистых веществ, сообщили в пресс-службе Мосводостока.

Согласно итогам обследования, гибель флоры и фауны после инцидента не фиксировалась. Сейчас устанавливается источник загрязнения.

Специалистами предприятия отобраны пробы воды. На месте сброса также организовано дежурство, контроль за состоянием реки усилен, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Мосводосток организовал проверку после появления в одном из Telegram-каналов снимков, на которых видно, как в Яузу проникают вещества, похожие на глину.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора не нашли превышения содержания нефтепродуктов после затопления буксира в Москве-реке в районе подмосковного Красногорска. Пробы брались в районе Крапнопресненской, Фрунзенской, Краснохолмской, Котельнической и Лужнецкой набережных, а также в Братеево, Курьяново, возле музея Коломенское и в ряде других точек.