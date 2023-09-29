Москвичка обвинила сожителя в изнасиловании ее двухлетнего сына

Фото: НАК

Москвичка обвинила сожителя в изнасиловании ее двухлетнего сына, передает Telegram-канал SHOT. Сейчас подозреваемого разыскивают полицейские, с матерью и ребенком работают медики.

Скорая помощь утром выехала на вызов к 21-летней жительнице Пресненского района, заявившей, что ее маленького сына изнасиловали. На месте врачи обнаружили плачущего ребенка и женщину. Обвиненного в квартире не было.

В итоге медики увезли на осмотр женщину с ребенком. Матери дали успокоительное. Известно, что она страдает депрессивным расстройством.

Ранее в Орловской области суд приговорил к 15 годам колонии контрактника, который попытался изнасиловать десятилетнюю падчерицу. Нападение произошло в одной из деревень региона в марте 2023 года. Заявление на мужчину написала мать пострадавшей девочки.

В Анапе задержали водителя такси, который в станице Благовещенской показал двум девочкам свой половой орган. Видео с моментом злодеяния, запечатленным на камеру внешнего наблюдения, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина отходит к забору на противоположную сторону проселочной дороги и спустя несколько секунд снимает шорты. Позже он спешно ретируется.