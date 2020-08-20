Москвичи выберут лучший авторский маршрут по столице

На сайте общегородского туристического конкурса «Маршруты по Москве» запустили онлайн-голосование с 86 маршрутами по разным районам столицы. Отдать свой голос за понравившиеся маршруты можно до 1 сентября.
Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Всего горожане прислали на конкурс больше 260 авторских маршрутов, включая тематические — литературные, исторические и другие. 86 из них эксперты выбрали для онлайн-голосования, — приводятся слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.
Отмечается, что будет выбрано три победителя. Ещё 12 конкурсантов назовёт жюри, состоящее из представителей Музея Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.
Итоги конкурса будут подведены 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Здесь также будут опубликованы лучшие маршруты,
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве приступили к благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит пешеходный маршрут к станциям метро и МЦД-1 «Славянский бульвар».
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