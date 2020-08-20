Москвичи выберут лучший авторский маршрут по столице

https://static.news.ru/photo/0b3c9eba-e371-11ea-a566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте общегородского туристического конкурса «Маршруты по Москве» запустили онлайн-голосование с 86 маршрутами по разным районам столицы. Отдать свой голос за понравившиеся маршруты можно до 1 сентября.

Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего горожане прислали на конкурс больше 260 авторских маршрутов, включая тематические — литературные, исторические и другие. 86 из них эксперты выбрали для онлайн-голосования, — приводятся слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Отмечается, что будет выбрано три победителя. Ещё 12 конкурсантов назовёт жюри, состоящее из представителей Музея Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.

Итоги конкурса будут подведены 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Здесь также будут опубликованы лучшие маршруты, информирует «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве приступили к благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит пешеходный маршрут к станциям метро и МЦД-1 «Славянский бульвар».