Москвичи смогут оперативно находить свои перемещённые из-за ремонта машины

https://static.news.ru/photo/b60a84f6-c76a-11ea-826f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские автовладельцы смогут найти свой автомобиль, перемещённый в другое место из-за ремонтных и аварийных работ, в мобильном приложении «Парковки Москвы».

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта. В приложение добавят функцию «Поиск перемещённых во дворы автомобилей», которую поместят в раздел «Штрафы и эвакуация». С помощью неё пользователи смогут легко узнать местоположение транспортного средства, «которое переместили не за нарушение правил парковки, а из-за проведения, например, ремонтных работ», отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщал NEWS.ru, россиянам — собственникам машин предлагают разрешить предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде и освободить от административной ответственности владельцев транспортного средства, не имеющих при себе таких документов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР. Документ ожидает отзыва от кабмина.