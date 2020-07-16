Москвичи смогут оперативно находить свои перемещённые из-за ремонта машины

Московские автовладельцы смогут найти свой автомобиль, перемещённый в другое место из-за ремонтных и аварийных работ, в мобильном приложении «Парковки Москвы».
Об этом
Как ранее сообщал NEWS.ru, россиянам — собственникам машин предлагают разрешить предъявлять документы о регистрации автомобиля в электронном виде и освободить от административной ответственности владельцев транспортного средства, не имеющих при себе таких документов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР. Документ ожидает отзыва от кабмина.
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