Москвичи рассказали, чем будут заниматься в длинные выходные

Жители Москвы рассказали о том, чем будут заниматься в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. Большинство из них будут продолжать работать, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Работать на «каникулах» будут 23% респондентов. Среди тех, кто продолжит трудовую деятельность, 25% мужчин и 22% женщин.

Просто сидеть дома планируют 13% опрошенных, среди которых также преобладают мужчины — 15% против 12% женщин.

Саморазвитием собираются заняться 9% участников опроса, ещё у 8% запланированы различные домашние дела, вплоть до ремонта.

О намерениях провести время с семьёй или за чтением книг рассказали по 6% респондентов, 3% будут смотреть фильмы и сериалы и столько же отдадут предпочтение хобби.

Ещё по 2% респондентов заявили , что будут встречаться с друзьями, заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе.

В период длинных выходных в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны будут работать только навынос. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

В детсадах и школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Локдаун также коснётся и организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

В мэрии предупредили, что контроль соблюдения введённых из-за коронавируса ограничений в Москве будет проводиться в том числе с использованием видеокамер и социальных сетей.