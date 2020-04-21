Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за выход на улицу

https://static.news.ru/photo/e2227c92-83e5-11ea-a969-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов прокомментировал приравнивание жителей столицы с ОРВИ к больным коронавирусом. По его словам, таких пациентов будут штрафовать за нарушение карантина.

Он отметил, что такие меры касаются только людей, которым врачи предписали находиться дома, передаёт РИА Новости.

Учитывая, что в данном случае граждане тоже будут подписывать добровольное согласие о том, что они понимают риск и опасность в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения на дому, и будут в том числе передавать свою фотографию для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц, то, конечно, их передвижение можно будет проконтролировать и применить меры административного воздействия, — подчеркнул политик.

Он добавил, что дорожные камеры также смогут зафиксировать нарушение, и люди получат штраф, так как не смогут сделать себе электронный пропуск. Разрешение на перемещение они смогут получить только для передвижения в медицинское учреждение.

Ранее NEWS.ru писал об указе Собянина, согласно которому власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.