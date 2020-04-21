Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сидеть на карантине, как при COVID-19

https://static.news.ru/photo/544b779e-83c6-11ea-8942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы с 22 апреля будут отслеживать геолокацию не только инфицированных коронавирусом, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза. Соответствующий указ издал мэр столицы Сергей Собянин.

Граждане с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждане с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний должны соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции, — цитирует РИА Новости текст документа.

Уточняется, что при этом допускается их передвижение для получения медпомощи в больницах, в том числе с использованием транспорта при наличии цифрового пропуска.

Ранее NEWS.ru писал, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях о нарушении санитарно-эпидемиологических мер вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона для организаций. Согласно изменениям , незаконными являются только действия, «которые повлекли угрозу распространения заболевания».

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.