Москвичей предупредили о скором возвращении снега и холода Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москву вернутся холод и снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начиная с воскресенья температура воздуха начнет понижаться, также прогнозируется небольшой снег, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что преобладавший в столичном регионе южный ветер сменится на следующей неделе на северный, северо-западный, который принесет холодный воздух с Арктики.

В ночные часы столбики термометров опустятся от −2 до −7 градусов. Дневная температура в понедельник, 25 декабря, также составит 3–7 градусов мороза, во вторник, 26 декабря, будет на пару градусов теплее. Предварительно прогнозируется от 0 до −5 градусов, — сказала синоптик.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Новый год температура в Москве вернется к климатической норме. Но точный прогноз, по его словам, сделать пока трудно. Кроме того, Леус предположил, что в новогоднюю ночь в столице будет идти снег.