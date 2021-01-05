Москвичей предупредили о сильной гололедице

https://static.news.ru/photo/81eba578-519f-11eb-ad02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Москве введён «жёлтый» уровень опасности из-за гололёда на дорогах города. Москвичам рекомендуется быть особенно внимательными на улице.

Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна, — цитирует РИА Новости сообщение Гидрометцентра.

Повышенный уровень опасности введён в Москве и на территории Московской области с 8 января и продлится до полудня 10 января.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале рабочей недели на европейской части России ожидается существенное понижение температуры, морозы окрепнут до минус 18 градусов днём, вырастут сугробы.

Грядущее понижение температуры достигнет значений на три градуса ниже климатической нормы. В ряде районов морозы способны окрепнуть до минус 16–18 градусов. 12 января, во вторник, морозы усилятся, возможны снегопады, которые приведут к росту высоты сугробов, добавил он.