19 июня в Москве установится приятная погода, практически без дождей. Температура воздуха составит 26–28 градусов. В четверг, 20 июня, пройдет холодный фронт, после которого погодные условия будут меняться. Если холодный фронт пройдет во второй половине дня, то днем воздух успеет прогреться до +25 градусов. Если же он ускорится и пройдет быстрее, то таких высоких температур не будет. При этом в четверг прогнозируются дожди. Но уже к концу недели установится более прохладная и менее дождливая погода. Температура при этом после четверга будет едва преодолевать 20-градусный рубеж и в среднем составит 17–22 градуса тепла, — сказал Шувалов.