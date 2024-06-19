К Москве приближается холодный атмосферный фронт, при котором начнется постепенное похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в выходные дни температура опустится до +17 градусов. При этом ливневые дожди прекратятся, подчеркнул метеоролог.
19 июня в Москве установится приятная погода, практически без дождей. Температура воздуха составит 26–28 градусов. В четверг, 20 июня, пройдет холодный фронт, после которого погодные условия будут меняться. Если холодный фронт пройдет во второй половине дня, то днем воздух успеет прогреться до +25 градусов. Если же он ускорится и пройдет быстрее, то таких высоких температур не будет. При этом в четверг прогнозируются дожди. Но уже к концу недели установится более прохладная и менее дождливая погода. Температура при этом после четверга будет едва преодолевать 20-градусный рубеж и в среднем составит 17–22 градуса тепла, — сказал Шувалов.
Ранее в село Саскылах Анабарского района (Якутия) пришла снежная пурга. По данным МЧС, «небольшая аномалия» не повлияла на жизнеобеспечение граждан. Очевидцы также опубликовали видео, на котором заметно, что летний снег полностью покрыл крыши домов и дороги.