Появилось видео снежной пурги в Якутии посреди июня МЧС: выпавший в Якутии июньский снег не отразился на жизнеобеспечении населения

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В село Саскылах Анабарского района (Якутия) пришла снежная пурга, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС. По данным ведомства, «небольшая аномалия» не повлияла на жизнеобеспечение граждан. Очевидцы также опубликовали видео, на котором заметно, что снег полностью покрыл крыши домов и дороги.

Ну, небольшая аномалия. Но у нас уже такая жара, что выпадает — и тут же тает. <...> Никак это не отразилось на жизнеобеспечении населения, просто выпал снег — удивились, и ладно, он уже растаял. Это не так, что прямо сугробы. Для нас это не сугробы, для нас сугробы – это уровень второго этажа, — сказали в МЧС.

На видео один из местных жителей рассказал, что снега насыпало примерно 10 сантиметров. В роликах также заметно, что метель шла непрерывной «стеной».

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предположил, что на следующей неделе россиян ждет много сюрпризов. Во многих регионах страны ожидаются сильные ливни, на юге — жара до 37 градусов, а в некоторых областях — серьезное похолодание.

В конце следующей недели похолодание ожидается в Поволжье, уточнил Ильин. В субботу, 22 июня, холодный фронт придет в верхние районы Волги и Камы. По словам синоптика, в этих районах температура не поднимется выше 18–23 градусов. Местами, например, на востоке Пермского края, столбики термометров могут опуститься до 10–15 градусов.