Москвичей предупредили о резком похолодании и дождях в выходные Синоптик Шувалов: в Москву идут дожди и похолодание с 12 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные дни в Москве ожидается резкое понижение температуры до +12 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в столичном регионе также пройдут дожди, а ветер усилится. С приближением фронтальной волны в понедельник, 15 апреля, возможны более интенсивные осадки, добавил метеоролог.

Ожидается нормализация погоды в Москве после таких экстремально высоких температур. В выходные температура воздуха составит 12–16 градусов тепла днем, и 2–7 градусов тепла ночью. Что касается давления, оно будет достаточно высоким в пятницу, а в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, начнет падать. Также в выходные прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер. В начале следующей недели осадки не прекратятся, а сильный ветер в понедельник будет достигать 18 метров в секунду, — сказал Шувалов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что летом температура в столице в среднем будет выше климатической нормы. Также, по его словам, не стоит ожидать длительных дождей, потому что, по прогнозу, они будут интенсивными, но короткими. Такие дожди уже были в Подмосковье, когда 9 апреля за сутки выпало две трети месячной нормы осадков.

До этого синоптик Татьяна Позднякова заявила, что грядущим летом в России ожидаются периоды с аномальной жарой. При этом синоптик считает, что пока рано делать долгосрочные прогнозы, а катастрофы с погодой никто не может предсказать.