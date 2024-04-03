«Будет аномалия»: синоптик о прогнозе погоды на лето 2024 года Синоптик Позднякова предупредила о периодах аномальной жары летом 2024-го в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грядущее лето в России будет иметь периоды с аномальной жарой, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом синоптик считает, что пока рано делать долгосрочные прогнозы. А катастрофы с погодой никто не может предсказать, иногда достаточно одного ливня, пояснила она.

Я не могу сказать, как аномальная погода будет распределена внутри летних месяцев, но официальные прогнозы говорят, что аномалия действительно на летние месяцы будет положительной. Аномально жаркое лето — это когда аномалия среднемесячной температуры превышает три — четыре градуса, а когда это превышение составляет один — полтора градуса, что нас ждет летом, то нужно воспринимать это просто как приятный подарок погоды, — считает Позднякова.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что 2024 год может оказаться жарче прошлого. По его словам, наиболее теплые периоды приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо, то есть экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса.

В прошлый раз сильное Эль-Ниньо наблюдалось в 2016 году, отметил климатолог. Само по себе потепление чревато таянием ледников и повышением уровня мирового океана, поэтому многие низинные территории подвержены опасности затопления, пояснил Киселев. Среди российских городов это может коснуться Санкт-Петербурга.