Москвичей предупредили о резком похолодании

Тёплая погода в столице уже 8 сентября сменится резким похолоданием с затяжными осенними дождями, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в понедельник в первой половине дня погода будет определяться тёплым сектором циклона, а во второй — влиянием холодного атмосферного фронта.
Поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза, — отметил он.
Синоптик уточнил, что в Москве ожидается 23–25 градусов тепла, в Подмосковье — 21–26 градусов. Такая погода, добавил он, соответствует показателям июля. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с с порывами.
Сегодня у нас будет последний тёплый день перед надвигающейся осенней погодой, которая наступит завтра с дождями затяжными и с резким похолоданием, — сообщил Тишковец.
Он добавил, что атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать настоящей осени.
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