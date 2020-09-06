Москвичей предупредили о резком похолодании

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Тёплая погода в столице уже 8 сентября сменится резким похолоданием с затяжными осенними дождями, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в первой половине дня погода будет определяться тёплым сектором циклона, а во второй — влиянием холодного атмосферного фронта.

Поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза, — отметил он.

Синоптик уточнил, что в Москве ожидается 23–25 градусов тепла, в Подмосковье — 21–26 градусов. Такая погода, добавил он, соответствует показателям июля. Скорость юго-западного ветра составит 4–9 м/с с порывами.

Сегодня у нас будет последний тёплый день перед надвигающейся осенней погодой, которая наступит завтра с дождями затяжными и с резким похолоданием, — сообщил Тишковец.

Он добавил, что атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда россиянам стоит ждать настоящей осени.