Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

https://static.news.ru/photo/5ab8c2a2-be8c-11ea-8fc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Небольшой дождь и жаркая погода ожидается в столице 5 июля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, влияние на погоду оказывает тёплый сектор атлантического циклона, в связи с чем сохранится вероятность незначительных очаговых осадков.

В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице — плюс 26–28 градусов, — сообщил он.

Синоптик также уточнил, что в Московской области воздух прогреется до 24–29 градусов.

Тишковец отметил, что такая погода превышает климатическую норму июля на три градуса. Скорость юго-западного ветра не превысит 2–7 м/с, а атмосферное давление начнёт слабо снижаться и составит 744 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей ряда российских регионов об аномально жаркой погоде, которая ожидается в ближайшие дни. Температуры в некоторых областях будут достигать 43 градусов. Также в некоторых регионах прогнозируется высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые шесть месяцев текущего года в России стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в стране. По его словам, большой вклад в рекорд внесла зима, в течение которой синоптики фиксировали экстремально тёплые значения. Он напомнил, что средняя температура января в РФ превышала норму на 10-11 градусов.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придёт рекордная жара.