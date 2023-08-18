Москвичам рассказали о погоде в выходные Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидается теплая погода без осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, в Москве и Московской области ожидается теплая погода без осадков, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центр «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха составит плюс 24–26 градусов в дневные часы и плюс 16–18 — в ночное время.

Самый жаркий день все же ожидается 18 августа, температура дойдет до 29–30 градусов тепла. При этом во второй половине дня мы ждем подхода атмосферного фронта с северо-запада и севера, который принесет с собой дожди. В субботу и воскресенье в Москве и Московской области ожидается теплая погода без осадков. Температура составит 24–26 градусов в дневные часы и 16–18 — в ночное время, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что после теплых выходных погода постепенно начнет меняться. Температура будет понижаться, «делая следующий шаг в сторону осени».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что Дальний Восток России попадет под влияние нескольких циклонов. Приморье, Забайкальский и Камчатский края, Хабаровский край, Амурскую область, Еврейскую автономная область и Бурятию ожидают интенсивные осадки. Синоптик отметил, что это может вызвать выход рек из берегов и подтопления, затруднить транспортное сообщение и привести к другим проблемам в регионе.