Москвичам продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

Москвичам и жителям Подмосковья продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 23:00 4 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра. По данным синоптиков, это связано с гололедицей. Изначально «жёлтый» уровень был объявлен до 12:00 3 февраля.

Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в конце недели в Москве похолодание на 6–8 градусов.

По его словам, ночью 4 февраля в Москве температура будет составлять 7–12 градусов мороза, днём — от 4 до 9 градусов мороза. В ночь на субботу, 5 февраля, столбик термометра опустится уже до 10–14 градусов мороза.

В Центре погоды «Фобос» москвичам пообещали довольно мягкую погоду в феврале. Как рассказал ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец, среднемесячная температура, которая в норме составляет минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днём, превысит многолетние значения на 2–4 градуса.