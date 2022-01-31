Москвичам предрекли похолодание к концу недели

Похолодание на шесть — восемь градусов придёт в Москву в конце недели. В ночь на субботу, 5 февраля, морозы будут достигать уже 14 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на девять градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя, — рассказал он.

По словам Вильфанда, ночью 4 февраля в Москве температура будет составлять 7–12 градусов мороза, днём — от четырёх до девяти градусов мороза. В ночь на субботу, 5 февраля, столбик термометра будет опускаться до 10–14 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что февраль в Москве будет довольно мягким, без сильных морозов и с умеренным количеством осадков. Как рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, среднемесячная температура, которая в норме составляет минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днём, превысит многолетние значения на 2–4 градуса.

Максимальные отклонения от нормы ожидаются в начале месяца, а в середине его предполагается арктическое вторжение, которое понизит температуру и даже вернёт её в климатическое русло. Но это продлится недолго, и уже в конце зимы столбики термометров вновь поднимутся значительно выше стандартных средних значений.