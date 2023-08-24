Москвич ответит за убийство шестерых человек в 1994 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступило дело против 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве шестерых человек в апреле 1994 года, сообщает столичная прокуратура. В тот год он был назначен исполнителем заказного убийства четверых человек. У него было три подельника, преследование которых было прекращено в связи с их смертью. 30 апреля они прибыли в спорткомплекс на Бережковской набережной, где убили и четверых назначенных жертв, а также двух очевидцев.

Пройдя в здание спорткомплекса, нападавшие расстреляли трех человек на первом этаже, произведя не менее четырех выстрелов в область жизненно важных органов, а после поднялись в помещение бильярдной комнаты, расположенной на втором этаже, где убили еще шестерых человек, расстреляв из имевшегося у них оружия и скрылись с места преступления, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Злоумышленники использовали пистолеты ТТ и револьверы иностранного производства. Шесть человек скончались на месте, а троим успели оказать медицинскую помощь.

Обвиняемый находится в СИЗО. Он ходатайствовал о рассмотрении его дела с участием присяжных заседателей.

Ранее сообщалось, что в России из 100 убийств раскрываются 99. Таковы данные отчетности МВД по криминальной статистике за первые шесть месяцев 2023 года. Эти данные представляют собой исторический максимум по показателю раскрываемости. Также выросла раскрываемость дел об изнасилованиях, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью.